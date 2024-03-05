Beltaş 2. Amatör Küme’de heyecan hafta sonu oynanan dört maçla başladı.

İlk hafta maçları sonunda A grubunda Buharaspor, B grubunda ise Osmancıkgücü lider olarak kapattılar.

A grubunda sezonun ilk maçında Buharaspor, Mecitözü Gençlerbirliği deplasmanında 2-0 galip ayrılarak grupta ilk haftanın lideri oldu.

Merkezde oynanan maçta ise Düvenci Belediyespor 2-0 öne geçtiği maçta Sungurluspor skoru 2-2 yaptı ve sahadan takımlar birer puanla ayrıldılar.

B grubunda ise Osmancıkgücüspor, Oğuzlar Belediyespor deplasmanında ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 yenerek grupta ilk haftanın lideri oldu.

Diğer maçta ise Bayat Belediyespor 2-0 öne geçtiği maçta ev sahibi Mecitözüspor skoru 2-2 yaptı ancak maçta son sözü Bayat söyledi ve maçı 3-2 kazanarak sezona üç puanla başladı.

Ligde bu hafta sonu A grubunda iki maç oynanacak.

Buharaspor, Düvenci Belediyespor ile karşılaşırken Alacagücüspor ise sahasında Mecitözü Gençlerbirliği önünde sezonun ilk maçına çıkacak.