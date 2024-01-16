Çorum'da Sanayi Sitesi, Ankara yolu 5.Cadde’de faaliyet gösteren DOKA Karavan, İstanbul 4. Karavan ve Ekipmanları, Tiny House, Outdoor ve Kamp Malzemeleri Fuarı'na katıldı.

İstanbul 4. Karavan ve Ekipmanları, Tiny House, Outdoor ve Kamp Malzemeleri Fuarı (KARAVANİST) sona erdi.

İstanbul TÜYAP’ta açılan fuara ilgi yüksek oldu.

Fuara Çorum’dan ise DOKA Karavan katılarak ürünlerini tanıttı.

Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği (KAİTED) iş birliği ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu (UKKF) desteği ile hazırlanan İstanbul 4. Karavan ve Ekipmanları, Tiny House, Outdoor ve Kamp Malzemeleri Fuarı (KARAVANİST) 6-14 Ocak 2024 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde karavan ve doğa tutkunlarını bir araya getirdi.

8 salon ve 70.000 metrekare alanıyla Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük karavan fuarında, karavan, kamping ve doğa tutkunlarına ve konuyla ilgili sektör profesyonellerine eşsiz bir fuar deneyimi yaşatıldı.

179 firmanın yer aldığı fuara Çorum’dan katılan DOKA Karavan da ürünlerini karavan, kamping ve doğa tutkunlarının beğenisine sundu.

DOKA Karavan sahipleri Fatih Doğan, Halil Kara ve Atakan Hamoğlu da vatandaşlarla yakından ilgilenerek ürünleri hakkında detaylı bilgiler verdiler.

DOKA Karavan Çorum Sanayi Sitesi, Ankara yolu 5.Cadde’de faaliyetlerini sürdürüyor.