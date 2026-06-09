İskilip Belediyespor’un Avrupa Şampyonu milli güreşcibi Özdenur Özmez doktor raporu ile katıldığı U 20 Dumitru Purvulesko&Vasile Lorga turnuvasında finalde kaybederek ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

4-7 Haziran tarinlerinde yapılan Bulgurastan’da düzenlenen U 12 turnuvasına 17 yaşında olmasına karşın doktor raporu ile katılan Özdenur Özmez 62 kiloda rakiplerine eleyerek yükseldiği final maçında Dünya üçüncüsü Macar rakibi Barbara Bager ile karşılaştı. Fizik ve yaş olarak güçlü rakibi önünde iyi bir mücadele vermesine karşın rakibine yenilen Özdenur Özmez ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada türk milli takımı kadınlarda kazandığı dört gümüş madalya ile 184 puanla takım halinde birinci olurken grekomen stilde iki altın üç gümüş madalya ile toplam 225 puanla takım birinciliğini kazandı.