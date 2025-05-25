Çorum Tabip Odası, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ortopedi ve travmatoloji uzmanı bir doktorun, bir askeri personel tarafından istediği sağlık raporunu yazmadıkları için tehdit edildikleri olayla ilgili açıklama yaptı.

Yaşanan olayla ilgili Çorum Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ortopedi ve travmatoloji uzmanı olan bir meslektaşımıza 22.05.2025 tarihinde kendisinden uygunsuz rapor isteyen bir askeri personel tarafından poliklinik muayene paravanının arkasında silah çekilip tehdit edilmiştir.

Doktor arkadaşımızın sağlık durumu şükürler olsun ki iyidir. Soğukkanlılığı sayesinde askere beklemesini söylemiş o arada beyaz kod verilip askeri personel hastane güvenliği tarafından göz altına alınmıştır.

Tüm çabalarımıza rağmen, Dr. Ersin Arslan, Dr. Kamil Furtun ve Dr. Aynur Dağdelen'in öldürülmeleri ve nice başka saldırılar ile yaşanan bu olayla gelinen noktada sağlıkta şiddet, sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüşmüştür. Sağlık kurumları şiddetin kol gezdiği, sağlık çalışanlarının kendilerini emniyette hissedemedikleri, sağlık hizmetini güvenli ortamlarda veremedikleri yerler haline gelmiştir. Bu sorun, bir yandan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit etmekte, öte yandan sağlık hizmetini aksatmakta ve engellemektedir.

Bu durum; sürdürülebilir, kabul edilebilir, katlanılabilir değildir! Defalarca dile getirdiğimiz sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasalaşmasını bir kez daha talep ediyoruz.”