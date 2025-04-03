Çorum'da plesenta yapışması sonucu acil ameliyata alınan genç kadın, doktorların başarılı operasyonu sonucu ikiz bebeklerini sağlıklı şekilde dünyaya getirdi.

NADİR AMELİYATLARDAN BİRİ

Türkiye'de belirli sağlık kuruluşlarında yapılan ve nadir görülen ağır bir ameliyatı Çorum'da Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Cihan Toğrul ve ekibi başarılı şekilde gerçekleştirdi.

ANNE VE İKİZLERİNİ KURTARDI

Çorum'da ikiz bebeklere hamile olan bir kadın, doğum sürecinde yaşadığı plesenta previ ve pareanta denilen rahatsızlık sonucu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AMELİYAT SAATLERCE SÜRDÜ

Türkiye'de özel sağlık kuruluşlarında çok yüksek fiyatlara yapılan ameliyata Çorum'da Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Cihan Toğrul ve ekibi katıldı. Saatlerce süren ameliyat sonrası hem ikiz bebekler, hem de anne sağlıklı şekilde kurtarıldı.

DOKTORA PLAKETLİ TEŞEKKÜR

Ameliyat sonrası ayağa kalkan genç anne, operasyonu başarılı şekilde yapan Prof. Dr. Cihan Toğrul ve ekibine plaketle teşekkür etti.

Genç kadının ailesi de ameliyat sonrası büyük mutluluk yaşadı.