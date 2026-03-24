Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar Iğdır deplasmanında alınan galibiyetin ardından takıma dört gün izin verdi. Kırmızı Siyahlı takımda yurt dışına giden futbolcular cumartesi günü yurt içindeki futbolcular ise cuma günü tesislerde toplanarak ligin son etabının hazırlıklarına başlayacaklar.

Ligde son yedi maçını kazanarak büyük bir çıkış yapan kırmızı siyahlı takımda Teknik Direktör Uğur Uçar, Iğdır deplasmanındaki galibiyetin ardından futbolculara en kritik döneme girdiklerini belirterek bu sezonun son izninde tüm futbolculardan çok iyi dinlenmelerini ve fiziksel olarak bireysel antrnenman yapmalarını istedi.

Uçar futbolculardan son viraja girecekleri bu etap öncesinde bu izni iyi değerlendirmelerini istedi. Çorum FK’da son iki haftadır sakatlıkları nedeni ile forma giyemeyen Mame Thiam ve Üzeyir’in tedavi süreçlerinin de izinde tamamlanması ve iki futbolcunun hafta sonunda takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.