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Türk Ocakları Çorum Şubesi’nin geleneksel hale getirdiği Ocakbaşı Sohbetleri devam ediyor.

Türk toplumunun eğitim, kültür ve sosyal hayatına katkı sunmaya yönelik, alanında uzman isimleri Çorum halkı ile buluşturmayı amaçlayan Türk Ocakları, bu hafta Ocakbaşı Sohbetlerinde TÜRPAV Başkanı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sinan Demirtürk’ü ağırlayacak.

“Tarih ve Gelecek: Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılında, Fikir Mirasımız ve Türk Milliyetçiliği” konulu sohbet 17 Kasım Cuma akşamı saat 19.30’da Türk Ocakları binasında gerçekleştirilecek.