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Çorum merkeze bağlı Seydim Köyü'nde 90 yaşındaki yaşlı kadın, virane bir evde tek başına yaşam mücadelesi veriyor. İhtiyaçlarını gideremeyecek duruma gelen yaşlı kadına sadece komşuları destek vermeye çalışıyor.

YATAKTAN KALKAMIYOR

Kimsesiz kaldığı için köye yerleştirildiği ifade edilen Nazende Bilgin'in durumu, yürekleri sızlattı. Komşularının desteğiyle hayata tutunmaya çalışan yaşlı kadın, adeta ölüme terk edildi.

TEYZEYE SAHİP ÇIKALIM

Konuyla ilgili bilgi aldığımız komşuları, 90 yaşındaki yaşlı kadın için Çorum Valiliğinden destek istedi. Çorum Valisi Zülkif Dağlı'ya seslerini duyurmaya çalışan komşular, "Biz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ama artık bu teyzemizin bir bakıma ihtiyacı var. Kendi ihtiyaçlarını gideremiyor, bizler köyden gittiğimizde kendisine yemek verecek kişi dahi olmuyor. Bu teyzemiz için Çorum Valiliğinden destek bekliyoruz" dediler.