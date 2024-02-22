Çorum'da son 21 yılda yapılan yatırımlarını açıklayan DSİ Genel Müdürü, “Çorum’a 19 milyar 6 milyon TL değerinde 124 tesis inşa ettik. Çorumlular için üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü; kurumsal altyapısı, tecrübeli personeli ve güçlü makine parkıyla yurdun dört bir yanında, milletimizin refah düzeyini artıran su yapılarını inşa ederek vatandaşların hizmetine sunma sorumluluğunu yerine getiriyor.

İklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, artan sanayileşme ve diğer çevre sorunlarıyla birlikte yaşamın kaynağı olan suyun değeri her geçen gün artarken, DSİ tarafından tamamlanarak milletimizin hizmetine sunulan; içme suyu tesisleri, tarımsal üretimin lokomotifi olan barajlar, gölet ve yer altı depolama tesisleri, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığına set çeken HES’ler ve parçalanmış tarım arazilerini yeniden ekonomiye kazandıran arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projeleri ile suya yön veriliyor.

'Su Vatandır' hassasiyeti ile çalışmalarını sürdüren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, suyun özellikle tarım ve sanayide oluşturduğu güçlü etkisi sayesinde geniş iş sahalarının doğmasına imkan sağlarken yapmış olduğu taşkın koruma tesisleri ile de taşkınlardan kaynaklanabilecek can ve mal kayıplarını önlemek için de mücadele ediyor.

Kurumsal geçmişi 1914 yılı 'Umur’u Nafıa Müdüriyet-i Umumiyesi'ne kadar uzanan DSİ Genel Müdürlüğünün (DSİ), Türkiye’nin su ve enerji gücü olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade den DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Bizler maziden atiye uzanan, tarihini 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesinin üzerine inşa eden köklü bir geleneğin mensuplarıyız. 18 Aralık 1953 yılında kurulan Genel Müdürlüğümüz kurulduğu tarihten bu yana 'Su Vatandır' anlayışıyla çalışmalarını sürdürerek işletmeye aldığı baraj ve göletler ile 183 milyar metreküp su depolama kapasitesi geliştirmiştir. Tamamlanan projeler ile 71 milyon dekar arazi sulamaya açılmış, yaklaşık 2 milyon hektar alan taşkınlardan korunmuştur. Hizmete alınan içme suyu tesisleri ile yıllık 5,2 milyar metreküp memba kalitesinde içme suyu temin edilmektedir. Güç ve ilhamını aziz milletimizden alan DSİ dün olduğu gibi bundan sonrada hayata geçireceği projeler ile Türkiye Yüzyılı'na damga vurmaya devam edecektir" dedi.



"Çorum’da 201 bin 170 dekar araziyi suyla buluşturduk"

Çorum’a yapmış oldukları DSİ yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Son 21 yılda Çorum’da inşa ettiğimiz 23 sulama tesisi ile 201 bin 170 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık" dedi.

Elverişli tarım arazileri, uygun iklim özellikleri ile bereketli Çorum toprakları, tarımsal üretim potansiyeli bakımından Türkiye’de önemli bir yer alıyor. Çorum’da refah düzeyinin artması için son 21 yılda; 124 adet tesis ile 19 milyar 6 milyon TL yatırım yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Çorum’da son 21 yılda 14 baraj ve 3 gölet inşa ettik ve böylece 868 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık” şeklinde konuştu.



"3 barajda inşaat çalışmaları devam ediyor"

Çorumlu çiftçilerin tarımsal arazilerini büyük bir emek ve özveri ile değerlendirdiklerini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Çorum’un su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Şu anda 3 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile 34 bin 870 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca; Çorum’da taşkın riskini azaltmak için son 21 yılda tamamlanan 71 adet taşkın koruma tesisi ile Çorum şehir merkezi, 68 adet yerleşim yeri ve 660 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 9 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızı ve toprağımızı güvence altına alıyoruz” diye konuştu.



"Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme yatırımlarımız ile toprağımız daha kıymetli"

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında Çorum’da 1 adet işin tamamlanarak toplam 286 bin dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığına dikkat çeken Genel Müdür Mehmet Akif Balta, “Çorum’da 17 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile toprağımız daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır.” dedi.



"Çorum tarımını bereketlendiren su Türkiye’nin enerjisine güç oldu"

Çorum’da son 21 yılda 5 adet hidroelektrik enerji (HES) tesisi işletmeye alınarak yıllık 1,243,46 GWh enerji üretimi sağlandığını ifade eden Genel Müdür Mehmet Akif Balta, “Kurulu gücü 364,34 MW olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize, yalnızca enerji alanında yıllık 3 milyar 279 milyon 60 bin TL katkı sunuyoruz. Şu an planlama ve projelendirme safhasında olan 4 adet HES ile de ülkemizin enerjisine güç verecek olmaktan heyecan duyuyoruz. 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle yaklaşık 364 bin 340 hanenin enerji ihtiyacını Çorum’da kurulu HES’lerle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Genel Müdür Mehmet Akif Balta, “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak hayata geçirdiğimiz projeler hakkında değerli Çorumlulardan, özellikle de tesislerimizden bire bir faydalanan çiftçilerimizden almış olduğumuz olumlu geri dönüşler bizi ve ekibimizi motive ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ekonomik gelirimizi artıracak, milletimizin refah düzeyini yükseltecek, özetle 'Türkiye Yüzyılı' idealimizi perçinleyecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.