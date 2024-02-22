İsrail destekçisi ürünlerin boykotunu konu alan “Bu Benim Meselem Değil! Parola Boykot” adlı tiyatro oyunu Çorumlularla buluştu.
Gazze’deki dramın anlatıldığı ‘Bu Benim Meselem Değil’ adlı tiyatro gösterisi Çorum Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çorum Filistin Platformu’nun destekleriyle Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelendi.
Oyunu izlemeye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay,
“Parola Boykot” sloganıyla hayata geçirilen oyunun yönetmenliğini Burak Kılıç üstlenirken, genel sanat yönetmenliğini ise Osman Doğan yaptı.
Seyfullah Şenel’in yapımcılığında komedi-dram türündeki tek perdelik oyunun kadrosunda Bekir Kalaycı, Burak Kılıç, Emre Berber, Furkan Selamoğlu ve Yunus Can rol alıyor.
Editör: Murat Çetin