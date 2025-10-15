ISVEA Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz Bloomberg HT de yayınlanan ve Zeynep Özyol’un sunduğu 60 Dakika Programının canlı yayın konuğu oldu.

Dünya’nın global bir dalgalanma sürecinden geçtiğini belirten Erdem Çenesiz “Türkiye Üretim gücüne ve genç nüfusa sahip, dinamik pazarı olan bir ülke bu açıdan dünya da normalleşme başladığında Türkiye piyasaları ve Türk şirketleri çok daha fazla ilgi görecektir ”diye konuştu.

Ülke ekonomisi olarak tedavi sürecinden geçiyoruz ve bu süreçten umutluyuz

Kur, enflasyon, faiz ilişkisini değerlendiren Çenesiz “Şu anda uygulanan ekonomik program bir tedavi süreci, bir tedavi sürecinden geçiyoruz ve biz bu süreçten umutluyuz ve sonucunun iyi olacağına inanıyoruz. Kur, Enflasyon, Faiz denkleminde ISVEA olarak 2026 yılının ilk 6 ayında kurda aşırı bir yükselme olmayacağını öngörerek tedbirli bir plan yapıyoruz. Döviz kurlarında en az enflasyon kadar yükselme olma ihtimalini planımıza eklemiş bulunmaktayız. 2026 yılında bizim tabirimizle tedavi sürecinde enflasyonun düştüğü gözlemlenir ve buna genel inanç oluşursa kurun enflasyondan az da olsa daha fazla arttırılmasına müsaade edilmesi lazım ki ihracatçının kaybettiği gücünü geri kazansın” dedi.

2026’da Euro Dolar Dengesinde Mevcut duruma göre planlama yapıyoruz

İhracatçının pazara hakim olması için döviz kurunun önemine değinen Çenesiz ” ISVEA olarak 65’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz Amerika’dan Avusturalya’ya kadar çok geniş bir coğrafyaya ihracat ağımız var dolayısı ile kur çeşitliliği ile de bunu dengelemeye çalışıyoruz. ISVEA ’da dahil Avrupa Birliğine ihracat yapan Türk ihracatçısı için şu anki Dolar/Euro dengesi olumlu. Bu çapraz kur dengesinin devam etmesini ümit ediyoruz. Bütçelerimize dikkate almasak da bazı ekonomistlerin dillendirdiği Euro lehine artış olursa ihracatçı için daha da iyi olur.” diye konuştu.

TCBM’nin Hala Faiz indirimi için Alanı Olduğunu düşünüyoruz.

Merkez Bankası faiz indirimi hakkında konuşan Çenesiz “Merkez Bankası Yöneticileri çok faktörlü zor bir süreç ve sıkı bir tedavi programı yönetiyorlar bundan eminiz ve empatik yaklaşıyoruz. Program gerçekleri dahilinde Merkez Bankasının Sanayiciyi ve özellikle İhracatçıyı biraz daha gözetmesini istiyoruz. Bu ihracat rakamlarının muhafaza edilip devam ettirebilmesi için finansman şartlarının iyileştirilmesi gerekiyor. Merkez Bankasının elinde faiz indirimi için alan olduğunu düşünüyoruz. Merkez Bankası ve Bakanlığımızla yaptığımız temaslarda reeskont kredileri hep öncelikli konu oluyor. Özellikle Reeskont kredilerinde gelecek dönem enflasyon beklentisi dikkate alınarak faiz belirlenmesinin daha doğru olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

2026’da Seramik Sektörü ve Banyo Ürünleri Sektörü İçin Umutluyuz

TÜİK’in sektör büyüme rakamlarındaki artışa değinen Çenesiz “ Büyüme trendinde etkili olan çeşitli faktörler söz konusu bunların başında fiyat artışları geliyor, 2024 yılında enflasyon karşısında ezilen bir sektör oldu seramik ve vitrifiye sektörü. Fiyatlar normalleşmeye başlayınca büyümeyi doğal kabul etmek gerekiyor, miktarsal büyümeden ziyade tutarsal büyüme gerçekleşti. Her sektör olumsuz dönemlerden sonra bir geri dönüş yaşıyor Tüik’in ilk 8 aylık verisi bu geri dönüşün Seramik sektöründe başladığını ifade ediyor 2026 yılının Seramik Sektörü ve Banyo Ürünleri Sektörü İçin iyi bir yıl olacağını umuyoruz.” diye konuştu.

Net ihracatçı bir sektörüz 2026’da İhracatımızı arttıracağız.

2026 yılında Amerika pazarında ciddi artış olacağına değinen Çenesiz önümüzdeki dönemde Kurun dengeli yönetilmesi ile birlikte Avrupa birliğindeki üreticilerde yaşanan kapasite kayıplarını kalıcı olarak ülkemize çekmeyi hedefliyoruz . ISVEA olarak son 3 yılda ürün gamımızı % 60 değiştirdik bu büyük bir değişim. Bu değişim sayesinde İSVEA 2024 yılında kendi sektöründe ihracatını en fazla artıran firma oldu. Benzeri değişim tüm sektörde var. Ülke olarak değişimi iyi yönetiyoruz. 2026 yılında Türk üreticileri olarak Avrupa Birliğinde zayıflayan üreticilerin yerini alacağız, Amerika pazarında Çin’e karşı oluşan antipatiyi avantaja çevirerek sektör olarak büyümenin durduğu bir buçuk iki seneyi olumlu bir gelecekle tekrar revize edeceğiz. 2026’da sektörümüzün % 10 - % 15 aralığında ihracat artışı potansiyelinin olduğuna inanıyorum. ISVEA olarak % 15- 20 İhracat artışı planlıyoruz.” diye konuştu.