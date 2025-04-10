Vakıf 19’un öncülüğünde, Türk Japon Vakfı ile ortaklaşa her yıl Turizm Haftası’nın başladığı gün düzenlenen Dünya Hitit Günü, bu yıl da 15 Nisan 2025 Salı günü Hitit Ensamble Grubu’nun konseri ve Dünya Hitit Medeniyetleri Sergisi’nin açılışı ile başlayacak.

Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı ve Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Alper Bilan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve TRT’nin de desteklediği etkinliklerin Ankara Oran Şehri’ndeki Türk Japon Vakfı’nda, 18 Nisan akşamına kadar devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

“Her yıl Çorum İlini ve Kültürel zenginliklerini ulusal ve uluslar arası alanlarda farklı hedef kitlelerimize tanıtarak ilimizin turizm potansiyelini geliştirip bu sektörden daha fazla pay alması amacı ile vakfımız tarafından ilan edilen Dünya Hitit Günü Projesi ile bu yılda en güzel şekilde yapıp ilimizi tanıtacağız.

Hitit müzik aletlerinin kullanıldığı “Hitit Ensamble Konseri”, Hitit Medeniyeti 2025 Plastik Sanatlar Sergisi, Hititleri anlatan paneller ve okulların atölye çalışmalarını ziyaretleri şeklinde devam edecek etkinliğimiz 18 Nisan 2025 Günü bitecek. İlimiz için güzel bir tanıtım olmasını diliyor, destek olan tüm kurumlara ve sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum.”