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Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı ve Gordion temasıyla düzenlenen Dünya Kültürleri Festivali Ankara'da gerçekleştirildi.

Festivale Vakıf19 Çorumlular Vakfı da katıldı. Vakıf19 festivalde açtığı stantta Çorum’un tarihi ve kültürel özellikleri tanıtıldı.

Dünya Kültürleri Festivali'nin, Ankara CerModern’deki açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gürkan Yazgı ile 50'den fazla ülkenin Ankara Büyükelçileri ve yabancı misyon şefleri katıldı.

2 gün süren festivalde büyükelçilikler stantlarıyla yer aldı. Stantlarda ülkelerin geleneksel yiyecekleri, içecekleri ve halk kıyafetleri tanıtıldı.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gürkan Yazgı, “Bu festival, farklı kültürlerin zenginliklerini bir araya getiren bir platform olmanın ötesinde, dostlukların ve iş birliğinin sembolüdür. Bu yılki festivalde gastronomi, dans, moda ve müzik bir arada yer alıyor. Her biri kendi benzersiz özelliklerini ve tarihlerini yansıtan bu sanat dalları kültürel çeşitliliğimizin bir yansımasıdır. Festivalimiz bu dört ana tema etrafında, dünyanın dört bir yanından gelen büyükelçiliklerin ve temsilcilerin katılımıyla gerçekleşiyor. Hep birlikte farklılıklarımızdan oluşan zenginliklerimizi kutlama ve birlikte daha güçlü geleceğe doğru ilerleme dileklerimi iletiyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcı ülkelerin geleneksel halk dansları sergilendi.

Vakıf19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, Vakıf olarak festivalde stant açtıklarını belirterek, Çorum’un tarihi ve kültürel yönlerini tanıttıklarını belirtti.