Volkswagen, şarj esnasında yüksek voltajlı batarya hücrelerinde aşırı ısınma ihtimali saptanması üzerine küresel çapta 12 bin 352 Touareg modelini geri çağırma kararı aldı. Şirket, bu adımı olası arızaların önüne geçmek amacıyla "önleyici bir tedbir" olarak değerlendirdi.

"YANGIN RİSKİ VAR AMA VAKA YOK"

Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu (KBA), söz konusu teknik kusurun yangın ihtimali taşıdığını bildirdi. Ancak kurum, şu ana kadar herhangi bir yangın ya da yaralanma vakasının kayıtlara geçmediğinin altını çizdi.

ALMANYA'DAN 4853 ARAÇ

Geri çağırma programı, Eylül 2018 – Ağustos 2024 döneminde üretilen Touareg modellerini kapsıyor. Bu çerçevede yalnızca Almanya'da 4.853 araç, diğer ülkelerde ise 7 binden fazla Touareg servis müdahalesi için çağrıldı.

SERVİSLERE YAZILIM GÜNCELLEMESİ TALİMATI

Volkswagen, sorunlu olabilecek batarya hücrelerinin daha hassas şekilde izlenebilmesi için yetkili servislere pil yönetim yazılımının güncellenmesi talimatını gönderdi. Bu güncelleme sayesinde araçların teşhis sistemleri batarya sağlığını daha detaylı takip edebilecek.