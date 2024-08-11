Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Ağustos 2023-31 Temmuz 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi takımlarını sıraladı. Listenin ilk 25 sırasında tek Türk olarak sadece Fenerbahçe yer aldı. Galatasaray 32, Beşiktaş ise 89. sırada kendisine yer bulabildi.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, son 1 yılın verilerini baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. Listenin ilk 25 sırasında sadece tek bir Türk takımı yer aldı.

FENERBAHÇE 25. SIRADA

Fenerbahçe, bu listede 25. sırada kendisine yer bulurken Galatasaray ise 32. sıraya yerleşti. Beşiktaş'ın 89. sıraya yerleştiği listede Trabzonspor 140, RAMS Başakşehir ise 226. sırada.

DÜNYANIN EN İYİ TAKIMLARI LİSTESİ

İşte güncellenen en iyi dünyanı en iyi takımları listesi