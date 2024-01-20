Çorum’da polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada, durdurulan bir araçtan uyuşturucu madde ve kullanım aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Ata Caddesi'nde yapılan şok uygulamada, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada bir miktar metanfetamin, kubar, çakmak gazı ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Araçta bulunan 3 şüpheli şahıs ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.