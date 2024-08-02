Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, asfalt, su sorunu, kilitli parke ve parklarda ki devam eden çalışmalarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Başkan Muhsin Dere, özellikle son günlerde ki su sorunu ile ilgili sondaj ve kuyu çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Dere, “1. Etap asfalt çalışmalarını tamamladık. 2. Etap çalışmalarına çok yakında başlayacağız. Sinek ve haşeratlara karşı ilaçlama çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Su sorununu gidermek amacıyla sondaj ve kuyu çalışmalarımız sürüyor. Fatih, İsmetpaşa, Akçay, Sunguroğlu, Bahçelievler, Karşıyaka, Başpınar, Hacettepe Mahallelerimizde kilitli parke çalışması yapıldı. Çalışmalarımız devam edecek. Zübeyde Hanım Parkı, Akçay Parkı ve Abdulkadir Baloğlu Parkı, yenileme ve onarım çalışmaları devam ediyor. Şht. Plt. Üst. Yılmaz Ergişi Parkı, yenileme çalışmaları başladı. Çok yakında Kahve Otağı olarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam inşallah” dedi.