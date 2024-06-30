Elazığ'da 29 yaşındaki bir kız, kendisini istemeye gelecekleri günde gittiği kuaförde kalp krizi geçirdi. Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan talihsiz kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KUAFÖRDE ANİDEN RAHATSIZLANDI

Sürsürü Mahallesi'nde bir kuaför ve makyaj salonunda akşama sözü olan 29 yaşında Tuğçe A., gittiği kuaför salonunda aniden rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadının kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Tuğçe A., burada yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Yapılan otopsi sonucunda genç kadının, kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı duyarak hastaneye giden Tuğçe A.'nın akrabaları ve damat tarafı yasa boğuldu.