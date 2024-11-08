Çorum Klasman Hakemi Ahmet Ecevit 23 Elazığ FK ile Silifke Belediyespor maçını yönetecek.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 3. lig 1. grupta 23 Elazığ FK ile Silifke Belediyespor takımları hazar günü saat 14’de Elazığ Doğukent sahasında karşılaşacak.

Ev sahibi 23 Elazığ FK takımı dokuzuncu maçlar sonunda 7 puanla 13. sırada bulunurken konuk Silifke Belediyespor ise 18 puanla ligde üçüncü sırada ve şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Ecevit’in yardımcılıklarını Ankara’dan Şükrü Mert ve Okan Deliler dördüncü hakemliği ise Furkan Sarıoğlan yapacak.

Maçta gözlemci olarak ise Mehmet Karanlık görev yapacak.