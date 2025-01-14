Çorum Eczacı Odası, eczacılık mesleğinin geleceğini ve sürdürülebilirliğini tehdit eden sorunları ele almak amacıyla Eylem Planı Toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, başta Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) kurumlarla yürüttüğü ancak henüz sonuç alınamayan müzakere süreçleri olmak üzere, mesleğin beka sorunları masaya yatırıldı.

Aynı zamanda, meslek mensuplarının haklarını savunmak adına mücadele safhasının hazırlıklarını tamamlamak ve odak noktalarını belirlemek amacıyla bir yol haritası çizildi. Toplantı sonunda hazırlanan Eylem Planı, eczacılara aktarılarak değerlendirildi.

Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan yaptığı açıklamada, Eylem Planı’nın ana odak noktalarının, öncelikle İlaç Fiyat Kararnamesi (İFK) ve SGK protokol görüşmeleri olduğunu belirterek, “Ancak Çorum Eczacı Odası olarak, bu iki önemli başlığın yanı sıra, mesleğimizin karşı karşıya olduğu diğer beka sorunlarına da dikkat çekiyoruz” dedi.

Erol Afacan, çözüm bekleyen sorunlar hakkında ise şunları dile getirdi:

“İlaç Yoklukları: Halkımızın eczane eczane ilaç aramak zorunda kalmasına neden olan ilaç yoklukları, dağıtım sorunları ve ithal ilaçların ülkemize sınırlı sayıda gelmesi.

İlaç Katılım Payları ve Fiyat Farkları: Vatandaşlarımızın ilaç katılım payları ve fiyat farkları nedeniyle yüksek bedeller ödemek zorunda kalması.

KKİ ve İlaç Tedarik Sorunları: Kamu kurum iskontosu (KKİ)'nu ilaç firmalarının kanun dışı, haksız ve kuralsız bir şekilde uygulamaması nedeniyle bir şekilde kamu iskontolarını uygulamayıp ilaçların iskonto tutarlarının vatandaştan alınması, ve de bazı ilaçlar için prosedür dayatmalarıyla firmaların iskontoların geri iadesini geciktirmeleri, ilaç fiyat kararnamesindeki politika sonucu ilaç euro kurunun güncel kurdan çok düşük olması sebebiyle iç piyasada olması gereken ilaçların firmalar ve depolarca yurt dışına satılarak ilaç yokluklarına sebep olması, euro kurunun çok düşük olmasından kaynaklı bir çok yeni molekül ilacın ülkemize gelmemesi.

Eczacılık Fakültesi Enflasyonu: Kontrolsüz bir şekilde artan eczacılık fakültelerinin mesleğin geleceğini tehdit etmesi ve mezun sayılarındaki dengesizlik.

OTC Ürünler ve Eczacının Yetkisi: Reçetesiz satılan ürünlerin eczane dışında halk sağlığını tehdit eder vaziyette satışlarına izin verilmesi.

Mesleğin İtibarı: Eczacılık mesleğinin toplumdaki itibarının zedelenmesi ve halk sağlığındaki rolünün görmezden gelinmesine sebep olan diğer faktörler.

Diğer Sorunlar: Eczacılık mesleğinin sürdürebilirliği tehdit eden beka sorunlarını.

Çorum Eczacı Odası olarak, eylem sürecinin yalnızca İFK ve SGK protokolü ile sınırlı kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Mesleğimizin sürdürülebilirliği için, yukarıda sıralanan tüm sorunların çözümüne yönelik adımlar atılmalı ve eylem planı kapsamı genişletilmelidir. Bu sürecin amacı, yalnızca ekonomik iyileştirmeler değil, aynı zamanda mesleğimizin itibarını güçlendirmek ve toplum sağlığına daha fazla katkı sağlamaktır. Türk Eczacıları Birliği’nin liderliğinde yürütülen bu eylem sürecine, Çorum Eczacı Odası olarak kararlılıkla destek vermekteyiz. Tüm eczacılarımızın dayanışma ruhu içinde bir araya gelerek, mesleğimizi hak ettiği yere taşımak için mücadele edeceğiz. Halk sağlığını koruma ve meslektaşlarımızın haklarını savunma sorumluluğuyla, çalışmalarımıza azimle devam edeceğiz. Bu süreçte, yalnızca sorunları dile getirmekle kalmayıp, çözüm yollarını da ortaya koyarak mesleğimizin itibarını güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz.” (Haber Merkezi)