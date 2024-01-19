Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Ankara Sağlık Sosyal Genel Merkezi İskitler Fatura Teslim Şube Müdür Yardımcısı Aziz Arslan'ı ziyaret etti.

Güncel mesleki konuların konuşulduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aziz Arslan, Erol Afacan’a ve beraberindeki heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarete Çorum Eczacı Odası Genel Sekreteri Çelebi Ayvaz, Sayman Özden Sak, Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Kartal ve Delegeler Sönmez Çalışkan ile Ali İskender Türkmen de katıldı. (Haber Merkezi)