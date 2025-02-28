Çorum Eczacı Oda Başkanı Erol Afacan beraberindeki heyetle birlikte Vergi Haftası sebebiyle, Çorum Defterdarı Erkan Ciğer, Çorum Vergi Dairesi Müdürü Ferhat Yüksel, Hasanpaşa Vergi Dairesi Müdürü Osman Aydoğan, Gelir Yönetimi ve Denetim Müdür Vekili Selami Erkoç ve Çorum Gelir İdaresi Grup Müdürü Sertan Köylü’yü ziyaret etti.

Erol Afacan, eczanelerin E-Fatura mükellefi olarak tüm gelir ve giderlerini dijital ortamda kayıt altına alınmasını, Eczane Bilgi Yönetim Sistemleri (EBYS) ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar (ÖKC) entegre çalışarak tüm işlemleri anlık olarak muhasebeleştirmeye ve vergi denetimlerinde şeffaf bir yapı sunarak devletin belirlediği tüm mali kurallara büyük bir incelikle uyulduğunu belirtti.

Verginin, devletlerin en önemli gelir kaynağı olduğunu ve toplumun refah seviyesinin artırılmasında temel rol oynadığını kaydeden Afacan, “Sağlık, eğitim, ulaşım, güvenlik gibi kamu hizmetleri, toplanan vergiler sayesinde finanse edilmektedir. Vergi bilinci yüksek bir toplumda ekonomik kalkınma daha sürdürülebilir hale gelir ve kamu hizmetlerinin kalitesi artar. Vergi sistemlerinin temel ilkelerinden biri gelire göre adil vergilendirme ilkesidir. Bu çerçevede, düşük gelirli birey ve işletmelerin üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi, yüksek gelir gruplarının ise daha fazla katkı sağlaması esastır. Bu, sosyal adaletin korunması ve ekonomik dengenin sağlanması açısından büyük önem taşır. Kazanca göre vergi sistemleri, gelişmiş ülkelerde de uygulanmakta olup, gelir dağılımında denge sağlamak ve sosyal refahı artırmak amacıyla düzenlenmektedir. Vergisini zamanında ödeyenlerin ödüllendirildiği, kazanca göre adil vergilendirmenin esas alındığı bir sistemin oluşturulması, ülkemizin ekonomik istikrarına ve vatandaşlarımızın refahına büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Kurum yetkilileri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Erol Afacan ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Erol Afacan’a ziyaretlerde Genel Sekreter Çelebi Ayvaz ve Sayman Özden Sak eşlik etti.

