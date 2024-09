Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan, "25 Eylül Dünya Eczacılık Günü" nedeniyle yaptığı açıklamada, eczacıların, yalnızca ilaç dağıtan profesyoneller değil, toplum sağlığını koruyan, güçlendiren ve sağlıklı bir geleceğin inşasında kritik roller üstlenen sağlık sisteminin temel taşları olduğunu belirtti.

Küresel sağlık sisteminde eczanelerin, birinci basamak sağlık hizmeti sunucuları olarak toplumun sağlığına en hızlı ve erişilebilir noktada hizmet verdiklerini kaydeden Erol Afacan, "Sağlık hizmetine erişimi kolaylaştıran eczacılar, aynı zamanda halk sağlığına yönelik birçok farklı görev üstlenir. Bugün eczacılar, hem ulusal hem de küresel sağlık sistemlerinin en önemli parçası olarak kabul edilmektedir" dedi.

Erol Afacan, eczanelerin sağlık sistemindeki rolü hakkında ise şunları dile getirdi:

"İlaç Uzmanları: Eczacılar, her gün milyonlarca insanın hayatına dokunur. İlaç tedavisinin güvenliğini sağlamak, doğru ilaç kullanımını teşvik etmek, ilaç hatalarını önlemek ve hastalıkların yönetiminde kilit rol oynamak, eczacıların sağlık sistemine olan katkısının en somut örnekleridir. Kronik hastalıkların yönetiminde, eczacılar, hastaların doğru ilaçları doğru zamanda almasını sağlarken, yaşam kalitesini artırır.

Aşılama ve Sağlık Eğitimi: Aşılama kampanyalarının en ön safında yer alan eczacılar, sadece ilaç tedavisini düzenlemekle kalmaz; aynı zamanda halkın sağlık okuryazarlığını artırarak, yaşam kalitesini yükseltir. OTC (reçetesiz ilaçlar) ürünlerin doğru kullanımı ve rasyonel ilaç kullanımı konusunda halkı bilgilendirerek, gereksiz ilaç kullanımının önüne geçer ve topluma daha sağlıklı bir gelecek sunar.

Toplum Eczacılığı: Eczaneler, sadece ilaç dağıtım yerleri değil, aynı zamanda halkın ilk sağlık danışmanı olarak hizmet verir. Özellikle kırsal bölgelerde ve sağlık hizmetlerine erişimin zor olduğu yerlerde, eczacılar sağlık hizmetlerinin temel taşlarıdır. Onlar sayesinde halk, en temel sağlık hizmetlerine erişim sağlayabilmekte ve sağlık sistemine olan güven artmaktadır.

Pandemi Sürecindeki Rolü: COVID-19 pandemisinde eczacılar, sağlık sisteminin vazgeçilmez unsurları olduklarını bir kez daha gösterdiler. Aşıların dağıtımı, halkın bilgilendirilmesi ve ilaçların güvenli şekilde temin edilmesi gibi görevlerde ön saflarda yer alarak, eczacılar toplum sağlığını koruma adına büyük bir fedakârlıkla çalıştılar.

İlaç Güvenliği: Eczacılar, ilaç etkileşimlerini tespit etmek ve hastaların güvenliğini sağlamak konusunda kritik bir bariyer oluşturur. Her gün binlerce insanın ilaç kombinasyonlarını değerlendirerek, hayati öneme sahip sağlık sorunlarını engellerler.

Sağlıklı Yaşam Danışmanlığı: Eczacılar sadece hastalıkları yönetmekle kalmaz; aynı zamanda sağlıklı yaşam tarzlarının benimsenmesinde de önemli rol oynar. Beslenme, egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleri konusunda halkı yönlendirir, toplumu daha bilinçli ve sağlıklı bireyler haline getirirler.

İlaç İsrafının Önlenmesi: Eczacılar, ilaç israfını önleyerek hem sağlık harcamalarını düşürür hem de kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar. Bu, sağlık sistemine maliyet açısından önemli bir katkıdır ve toplumun gereksiz ilaç kullanımından kaçınmasına yardımcı olur.

Yaşlı Bakımı: Yaşlı nüfusun ilaç kullanımı konusunda en büyük destekçisi olan eczacılar, yaşlı hastaların tedaviye uyumunu artırarak, onların daha sağlıklı bir yaşam sürmelerinisağlar. İlaç hatırlatmaları ve düzenli ilaç takibi gibi hizmetler, yaşlı bireylerin bağımsız bir şekilde yaşamlarını sürdürmesine yardımcı olur.

Çocuk Sağlığı: Çocukların ilaç kullanımı konusunda aileleri bilgilendiren eczacılar, çocukların güvenli ilaç kullanımını teşvik ederek, geleceğin sağlıklı bireylerinin yetişmesine katkıda bulunur.

Sağlık Sistemindeki İşbirliği: Eczacılar, hekimler ve hemşirelerle işbirliği içinde çalışarak, hasta bakımının sürekliliğini sağlar. Sağlık sisteminin farklı unsurları arasında köprü görevi gören eczacılar, hastaların sağlık yolculuğunda kritik bir rol oynar."

Eczacıların 6 Şubat depremlerinde ve diğer afetlerde sağlık sisteminin ne denli hayati bir parçası olduklarının bir kez daha görüldüğünün dile getiren Afacan, "Deprem bölgesinde, enkaz altında kalan vatandaşlarımıza ilk elden sağlık hizmeti sağlayan, ilaç dağıtım organizasyonları düzenleyen ve sahra eczaneleri kuran eczacılar, afet durumlarında eczacıların ne kadar kritik bir role sahip olduğunu gösterdiler.

Deprem felaketinde eczacılar sahra eczaneleri kurarak ilaç temini sağladı ve bölgedeki vatandaşların ilaçlara hızlı erişimini sağladı.Reçetesiz ilaç temini ve ilaç yönetimi konusunda uzmanlıklarını kullanarak halkın sağlık ihtiyaçlarını karşıladı.İlaç bağışları organize edildi, halk sağlığını korumak adına ilaçların doğru ve düzenli bir şekilde dağıtımı yapıldı.Afet yönetiminde eczacılar, diğer sağlık profesyonelleriyle işbirliği içinde çalışarak bölgedeki acil ilaç ihtiyacını ve sağlık hizmetlerini koordine etti.Bu tür afetlerde eczacıların hızla harekete geçmesi, sadece halkın sağlık ihtiyaçlarını karşılamada değil, aynı zamanda sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamada da kritik rol oynar. Olası afetlerde eczacılar, ilaç dağıtımı, halkın sağlık bilgilendirilmesi ve acil durum sağlık hizmetlerinin sağlanmasında vazgeçilmezdir.

Eczacılar, bu tür afetlerde bir "kriz yönetimi ve sağlık hizmeti sunucusu" olarak kritik roller üstlenmektedir. Toplum sağlığının sürdürülebilirliği açısından, bu tür organizasyonlarda eczacıların varlığı her zaman fark yaratır" şeklinde kaydetti.

Günümüzde Türkiye'de eczacılığın küresel sağlık modeline entegrasyonu ve eczanelerin birinci basamak sağlık kuruluşu yetkilerine sahip olmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Afacan, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Eczacılar, sadece ilaç temin eden değil, sağlık sisteminin aktif bir parçası olarak görev aldıklarında:Sağlık hizmetlerine erişim daha kolay hale gelecek, ilaç kullanımı daha güvenli hale gelecek, kronik hastalıkların yönetimi daha etkin olacak, sağlık sistemindeki yük hafifletilecek ve eczacılar, toplum sağlığını daha güçlü bir şekilde destekleyecek.Bu dönüşüm için yapılacak yasal düzenlemeler, eczacılığın geleceği için hayati öneme sahiptir. Eczacılar, sadece ilaç dağıtan profesyoneller değil, aynı zamanda halkın sağlık rehberi ve toplumun güvenilir sağlık danışmanıdır.25 Eylül Dünya Eczacılık Günü'nde, eczacılarımızın sağlık sistemindeki vazgeçilmez rolü bir kez daha ön plana çıkıyor. Sağlık sisteminin bel kemiği olan eczacılar, halk sağlığını koruma ve iyileştirme görevini büyük bir özveriyle yerine getiriyor. Eczacılarımızın sadece ilaç dağıtmakla kalmayıp, toplum sağlığının koruyucusu olarak gösterdikleri çaba takdire şayandır. Bu çabaların daha da güçlenmesi için eczacılarımızın sağlık sistemindeki yeri ve etkisi daha fazla tanınmalı, yasal düzenlemelerle desteklenmelidir.Eczacılarımızın, afetler ve kriz durumlarında gösterdikleri örnek organizasyonlar, onların sağlık sisteminin güvenilir neferleri olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Sağlık sisteminin görünmez kahramanları olan eczacılar, olası afetlerde toplumun her kesimine ulaşarak sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürmesini sağlayacaktır.Eczacılar, sağlığın en yakın dostudur. İlaç temininden çok daha fazlasını yapan bu kıymetli meslek grubu, toplumun her kademesinde halk sağlığını güçlendirmeye ve korumaya devam edecektir." (Haber Merkezi)