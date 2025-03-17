Çorum Eczacı Odası geleneksel iftar programını düzenledi.

Altınkaya Arena' da gerçekleştirilen iftar programına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Erol Taşkan ve Melikşah Çağlar, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Cem Daharlı, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. İlker Uzeli, İl Defterdarı Erkan Ciğer, Yeşilay Bölge Koordinatörü Dr. İsmail Türker Ejder, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın, Türk Eczacıları Birliği (TEB) Genel Sekreteri Ali Erdem ile çok sayıda davetli katıldı.

İftar programının sonunda sosyal sorumluluk projelerine katkı ve desteklerinden dolayı Ecz Bekir Sami Ünsal, Ecz Mine Başaranhıncal, Alliance Healthcare Ecza Deposu, Ecz Cemile Duygu Şamlı ve Ecz Ali İskender Türkmen’e teşekkür plaketi verildi.