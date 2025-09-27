Geçtiğimiz hafta sonu yapılan genel kurulda yeniden Çorum Eczacı Odası Başkanlığına seçilen Erol Afacan ve yönetim kurulu düzenlenen törende görevi teslim aldı.

Eczacı Odasında yapılan ve önceki dönem başkanlardan Ecz. Süleyman Koca, Kurucu ve Onursal Başkan Ecz. Emine Şefkat Güler, önceki dönem Oda Başkanı Ecz. Sönmez Çalışkan’ın eşlik ettiği devir teslim töreniyle Türk Eczacıları Birliği 45.Bölge Çorum Eczacı Odası 12.Dönem Yönetim Kurulu görevini Erol Afacan devraldı.

Erol Afacan, devir teslim ardından yaptığı açıklamada, “Odamızın canlı tarihi, köklü mirası ve emanetçileri bir arada olarak, geçmişten geleceğe uzanan güçlü birlik ve beraberlik mesajı vermiştir. Bu ruh, odamızın en büyük gücü ve yarınlara taşıyacağımız en kıymetli değeridir. Katılım sağlayan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Birlikte yöneteceğiz birlikte başaracağız mesleğimizin geleceğini birlikte yazacağız” dedi.