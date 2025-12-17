Çorum'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Kentin yüksek kesimlerinin karla kaplanmasından dolayı hava sıcaklıklarında düşüş yaşandı.
Çorum'da sabah saatlerinde 0 derecenin altında seyreden hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 5 dereceye kadar yükseldi.
Soğuk hava nedeniyle kent merkezindeki parklar, banklar ve sokaklarda insan yoğunluğunun azaldığı görüldü.
Meteorolojik verilere göre kentte hava sıcaklıkları 2 gün daha en düşük 0 derece civarında seyredecek.
En yüksek hava sıcaklıklarının ise 9 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.
Muhabir: Anadolu Ajansı