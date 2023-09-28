Tahmini Okuma Süresi: dakika

Geçtiğimiz haftasonu gerçekleştirilen Çorum Eczacılar Odası’nın Olağan Genel Kurulu’nda başkan seçilen Erol Afacan mazbatasını aldı.

Yönetim Kurulu üyeleri Ecz Çelebi Ayvaz, Ecz Özden Sak, Ecz Sertan Saygı Çalışkan ve Ecz Hamdi Kartal ile birlikte İlçe Seçim Kurulu’na giden Afacan, mazbatasını alarak göreve başladı.

‘Başta yönetim kurulumuz olmak üzere göreve seçilen tüm kurullardaki arkadaşlarımız ile bizlere bu güveni ve desteği veren eczacılarımıza layık olmak için var gücümüzle çalışacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz.’ diyen Afacan;

“Çorum Eczacı Odası kurulduğu günden bu yana vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi için birçok örnek teşkil edecek çalışmalar yapmıştır ve bu gayretli başarılı çalışmaların öncüsü olmaya devam edecektir. Teslim aldığımız yönetim yetkisi ile birlikte yapacağımız çalışmalar ve gerçekleştirmeyi

planladığımız orta ve uzun vade projelerimizle, devraldığımız bayrağı tüm Çorum eczacılarımızla birlikte ortak akıl ile hareket ederek, odamız kuruluş felsefesiyle, odamızın kurumsal hafızasıyla ve de yeterli donanım ve mesleki hassasiyetlere sahip olan yönetim kadromuzla odamızın kurumsal kimliğini güçlendirerek Türk Eczacılar Birliği bünyesinde Çorum Eczacı Odası'nın temsil gücünü devraldığımız noktadan daha ileriye taşıyacağımıza inancımız tamdır. Bu bağlamda başta kurucu başkan Ecz Şefkat Güler olmak üzere geçmiş oda yönetimlerinde görev alan tüm yönetim kurulu üyelerine, tüm komisyon üyelerine ve tüm Çorum Eczacılarına emekleri için teşekkür ediyoruz. Bağımsız, şeffaf, adil, denetlenebilir ve herkese eşit mesafede ve de hep birlikte ortak akıl iradesiyle hareket edecek olan liyakatli, ehliyetli ve yeterli mesleki donanımlarına sahip olan oda yönetimimize destek veren kıymetli tüm eczacılarımıza yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyor, saygı ile selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.