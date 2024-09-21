45. Bölge Çorum Eczacı Odası’nın olağan mali genel kurulu gerçekleştirildi.

Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulun Divan Başkanlığını Uzman Eczacı Mustafa Sak yaparken, katip üyeliklere ise Ecz Doğuhan Koçak ve Ecz Sema İrdeli Çalışkan seçildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda bir konuşma yapan Çorum Eczacılar Odası Başkanı Erol Afacan, göreve geldikleri günden bu yana 1 yılı doldurduklarını anlatarak, 1 yılda yaptıklarından şu şekilde bahsetti;

“1 yılda sadece bir yönetim dönemi değil, Çorum Eczacı Odası'nın köklü bir dönüşüm geçirdiği kurumsal kimliğini daha da güçlendirdiği bir dönem olmuştur. Yıllardır yapılan tüm çalışmaları saygıyla alıyor, geçmiş yönetimlerimizin değerli katkılarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hiçbir çaba, hiçbir gayret değersiz değildir. Ancak zaman ilerledikçe ve koşullar değiştikçe mesleğimizin ihtiyaçları da farklılaşmaktadır. Bu süreçteki eksiklikler ya da yetersizlikler yeni fikirlerin ve çözüm yollarının doğmasına sebep olur. Bizim görevimiz de mesleğimizi ileriye taşımak adına bu eksikleri görüp çözümler etmek olmalıdır. Sahadan gelen yönetim olarak meslektaşlarımızın nabzını tutarak eczalarımızın her daim yanlarında olduk. Her eczacının sesi olmaya çalıştık. Adil ve şeffaf bir yönetim anlayışı sergilemeye gayret gösterdik. Eczacılık mesleğini daha ileriye taşımaya çaba gösteriyoruz.”

Konuşmaların ardından yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetleme ve haysiyet kurulunun raporları okunarak ibra edildi.

Genel kurulda ayrıca 2024 -2025 dönemi tahmini bütçe görüşüldü. Genel kurul dilek ve temenniler ile sona erdi.