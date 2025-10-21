Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, son günlerde bazı köşe yazılarında yer alan ifadelerde, reçeteli ilaçların kötüye kullanımıyla ilgili yapılan değerlendirmelerin, eczacılık mesleğini hedef alan ve gerçeği yansıtmayan haksız ithamlar içerdiğini belirtti.

Yazılarda, bu ilaçların kötüye kullanımında sanki eczacılar baş sorumluymuş gibi bir algı oluşturulduğunu ve eczacıların haksız yere zan altında bırakıldıklarını kaydeden Erol Afacan, “Oysa eczacılar, devletin yetkilendirdiği, halk sağlığının korunmasında birinci basamakta görev yapan sağlık profesyonelleridir. Her bir reçete, Sağlık Bakanlığı'nın Renkli Reçetem, Medula ve İlaç Takip Sistemi aracılığıyla elektronik olarak doğrulanmakta; ilaçlar yalnızca ilgili uzmanlık alanına sahip hekimlerce düzenlenen reçetelerle, doğru endikasyonlara uygun şekilde hastalara sunulmaktadır. Eczaneler, bu süreçte yalnızca mevzuat gereği görevini yerine getirmekte olup, "reçeteyi reddetme" hakkına sahip değildir. Ancak eczacılarımız, suistimal şüphesi olduğunda ilgili birimleri bilgilendirmekle yükümlüdür.

Dolayısıyla, reçeteli ilaçların yasa dışı pazarlarda kötüye kullanımı eczacıların değil, sistemin, denetim mekanizmalarının ve ruhsatlandırma süreçlerinin yeniden ele alınmasını gerektiren yapısal bir sorundur. Pregabalin gibi ilaçların suistimali tamamen eczacıların elinde olan bir durum değildir. Sorunun temelinde; sahte reçeteler, e-imza suistimalleri yetersiz denetim mekanizmaları bulunmaktadır. Ve Bu tablo, toplumda sanki tüm eczaneler reçetesiz ilaç satıyormuş gibi yanlış bir algı yaratmakta, halk nezdinde eczacılara karşı haksız bir önyargının oluşmasına neden olmaktadır. Çorum Eczacı Odası olarak, son dönemde kamuoyuna da yansıyan pregabalin etken maddesinin kötüye kullanımı konusundaki endişeleri bilimsel temelde değerlendirdik. Emniyet raporları ve saha gözlemleri, söz konusu etken maddenin terapötik etkisinden ziyade yan etkileri ve bağımlılık potansiyeli nedeniyle suistimal edildiğini, bazı vakalarda sentetik ecza olarak uyuşturucu piyasasında yer aldığını göstermektedir. Bu nedenle, Sağlık Bakanlığı'na resmi yazı ile pregabalin etken maddesini içeren tüm müstahzarların ruhsatlarının askıya alınması, mevcut serilerin toplatılarak kontrollü imha sürecine alınması, Formülasyonun bağımlılık potansiyelini ortadan kaldıracak biçimde revize edilmesi hususlarında gerekçeli bir talepte bulunulmuştur. Amacımız, hem toplum sağlığını korumak hem de eczacılık mesleğini haksız suçlamalardan arındırarak, etik ve bilimsel değerleriyle koruma altına almaktır. Eczacılar, uyuşturucuya karşı mücadelenin suçlusu değil, çözümün merkezindedir. Beyaz önlüğüyle gecesini gündüzüne katan eczacılarımız, bağımlılıkla mücadelede en ön safta yer almakta; halkın ilaca güvenli ve doğru şekilde ulaşabilmesi için nöbet tutmaktadır. Toplum sağlığına ilişkin sorunlar; bilim, eğitim, adalet ve denetim politikalarıyla çözülmelidir. Bu konuda basının, kurumların ve tüm sağlık paydaşlarının önyargısız, yapıcı ve çözüm odaklı bir dil kullanması, hem sağlık çalışanlarının emeğine saygı gösterecek hem de toplumun güvenini güçlendirecektir” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)