Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği’ne yeni atanan Emir Dağaşan ve Kamu-Sen'e bağlı sendikaların Şube Başkanları, Vali Ali Çalgan'ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Emir Dağaşan, kamu çalışanlarının talep ve beklentilerini ilettikleri verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, “Nazik kabulleri ve misafirperverlikleri için Sayın Valimize teşekkür ediyor, ilimiz ve kamu çalışanlarımız adına yürütülecek çalışmalarda iş birliği içerisinde olmaya devam edeceğimizi ifade ediyoruz” dedi.