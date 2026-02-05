Yeşilay Çorum Şubesi, gazetemizin 36’ncı yıl dönümü nedeniyle kutlama ziyaretinde bulundu.

Şube Başkanı Bedriye Cengil, Başkan Yardımcısı Ahmet Çek ve Şube Sorumlusu Ali Mansur, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşerek Hakimiyet’in yayın anlayışını tebrik etti.

‘HAKİMİYET EVİMİZİN BİR PARÇASI GİBİ’

Ziyarette konuşan Bedriye Cengil, Hakimiyet deyince akla kararlılık, tarafsızlık ve güven geldiğini ifade ederek, “Yıllardır bizde okuyucu olarak gazete ile hemhal olduk. Evin bir parçası, ailenin bir bireyi gibi görüyoruz. Rabbim nice yaşlar nasip etsin” dedi.

AKTİF BİR ŞEKİLDE SAHADAYIZ

Yeşilay’ın çalışmaları hakkında da bilgi veren Cengil, 2026 yılının bağımsızlık yılı ilan edildiğini aktararak, bu kapsamda protokoller imzaladıklarını daha aktif bir şekilde sahada olduklarını söyledi.

115’İ ARAMALARI YETERLİ

Bağımlılıkta mücadelede bireylere ücretsiz bir şekilde hizmet veren Yeşilay Danışmanlık Merkezi(YEDAM) ile ilgili de bilgi veren Cengiz, “Çevrenizde bağımlı olduğundan şüphelendiğiniz kişiler varsa, 115 YEDAM Danışma Hattı’nı arayarak neler yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz.

ÜCRETSİZ PSİKOLOJİK VE SOSYAL HİZMET DESTEĞİ

YEDAM’da 12 yaş ve üzerindeki kişilere alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı konusunda destek almak isteyen veya ayaktan müdahale hizmetinden yararlanmak isteyenlere, kişiyi tedaviye yönlendirmek için gerekli yöntemleri öğrenmek isteyenlere ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği veriyoruz” diye konuştu.

Merkezde görevli uzman psikologlar, bağımlılıklarla mücadele eden kişilerle terapi süreçlerini yürütüyor.

Sosyal hizmet uzmanları ise danışanların sosyal hayata yeniden katılımı için rehberlik ediyor.

Eğitim, istihdam ve atölye çalışmaları gibi alanlarda yönlendirmeler yapılıyor. Böylece kişiler hayatlarına yeniden sağlıklı şekilde entegre olabiliyor.