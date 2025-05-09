Bolu’da gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Muaythai şampiyonasında Sungurlulu sporcu Eda Nur Akay, Türkiye 3.sü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Gençler Muaythai şampiyonası Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye Muaythai Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Şampiyona açısından çok verimli geçen yoğun katılımlı turnuvada güzel müsabakalar yapan Sporcumuz eleme ve çeyrek final maçlarından sonra yarı final müsabakaları sonucunda Türkiye 3.lük kürsüsüne çıkmayı başardı. Yasin Baranlıoğlu ve Fatih Dumlupınar hocalarının yaptığı açıklamada; İnşallah önümüzdeki turnuvalarda hedefimiz şampiyonluk, sayımızı artırıp Sungurlu İlçemizi her daim başarılı bir şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Sporun kişide kazandırmış olduğu yarışma, disiplin, sosyalleşme, aidiyet duygusu, vatan sevgisi yanında akademik başarısında hiç bir zaman eksik olmaması gerektiğini aşılayan sportif etkinliklere ve antrenmanlara devam edeceğiz” dediler.

Öğrencilerimize müsabakalara katılımlarında desteklerini her daim sağlayan İlçe Kaymakamlığına, Sungurlu Belediyesine, Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğümüze, Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Çorum Muay Thai il temsilcimize teşekkür ediyoruz diye konuştular.