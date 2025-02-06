Çorum'un tanınmış iş insanlarından Elektrik Mühendisi Efdal Zihar (62) geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Mobilyacı esnafından Merhum Aydın Zihar ve Merhume Ruhiye Zihar'ın oğulları, Gazi Eczanesi sahibi eczacı Özgür Zihar'ın eşi, İnşaat Mühendisi Erdem Zihar'ın ağabeyi, Noyan ve Beyza Zihar'ın babaları olan Efdal Zihar'ın evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldığı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Zihar'ın cenazesinin 7 Şubat günü toprağa verilmesi bekleniyor.