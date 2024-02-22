Osmaniye’de devam eden Erkekler Voleybol 2. lig yarı final grubunda Sungurlu Belediyespor iyi bir başlangıç yaptı ve ilk maçında Kastamonu Yıldızlar Toplululuğu All Star takımını 3-0 yenerek 1. lig yolunda ikinci adımı attı.

Grupta ilk ikiye girerek yarı final grubuna yükseleyi başaran Sungurlu Belediyespor Osmaniye’de önceki gün başlayan yarı final grup maçlarında Sungurlu belediyespor ilk maçında Kastamonu Yıldızlar Topluluğu takımı ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen maçın ilk setinde özellikle final bölümündeki etkili oyunu ile rakibini sete ortak etmeyen temsilcimiz seti 25-20 alarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette de hücumda ve savunmada daha etkili olan ve daha az hata yapan Sungurlu Belediyespor bu setide 25-20 alarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette te mücadele aynı tempoda devam etti. Kastamonu takımının maça ortak olma çabası nedeni ile daha zorlu geçen bu sette Sungurlu Belediyespor tecrübeli isimlerinin oyuna ağırlığını koyması ile seti 25-21 maçıda 3-0 kazanarak gruba üç puanlık bir galibiyet ile başladı.

Grupta oynanan ilk maçta ise Serik belediyespor, Kayapınar Halk Eğitim karşısında ilk seti 25-19 vermesine karşın sonraki setlere 25-18, 25-15 ve 25-18’lit setlerle 3-1 alarak gruba iyi başlangıç yapan ikinci takım oldu. Sungurlu Belediyespor dün akşam seansında Serik Belediyespor ile karşılaştı. Bu maçı kazanan takım final grubuna yükselmeyi garantileyecek.

Osmaniye’de B grubunda son maçlar bugün oynanacak. Saat 15.30’da Sungurlu Belediyespor, Kayapınar Halk Eğitim ile karşılaşırken son maçta ise Serik Belediyespor ile Kastamonu Yıldızlar Topluluğu karşılaşacak. Grupta ilk iki sırayı alan takımlar final grubuna yükselecek ve 1. lige yükselmek için mücadele edecekler.