Erkekler Voleybol 2. lig 3. grupta 11. hafta maçları sonunda sıralama değişmedi. Sungurlu Belediyespor ligdeki dokuzuncu galibiyetini alarak son üç haftaya play-off potasında girmeyi başardı.

Pazar günü Ankara Tusaşspor deplasmanında iki kez geriye düştüğü maçta final setinde nefes kesen bir mücadele sonunda rakibini 3-2 yenen Sungurlu Belediyespor haftayı ik puanlı galibiyet ile tamamladı. Voleybol’da puan sıralamasında alınan puandan daha çok galibiyet önemli olduğu için Sungurlu belediyespor Maliye Voleybol’un üzerinde ikinci sırada haftayı tamamladı,.

Lider Düzce Belediyespor evinde Çankırı Birlik önünde zorlanmazken Maliye Voleybol ise Başkent Beşiktaşlılar’ı 3-1 yenerek yarışa devam dedi. Sungurlu Belediyespor bu hafta sonu yine deplasmanda Başkent Beşiktaşlılar takımı ile karşılaşacak. Sonraki hafta evinde Çankırı Birlikspor’u konuk edecek temsilcimiz son maçında ise Ankara Barosu ile deplasmanda karşılaşacak. Bu üç maçı kazanması halinde rakiplerinin sonuçlarına bakmadan final grubunda mücadele etmeyi garantileyecek.

Bu hafta sonu final grubu mücadelesi veren üç takım aynı salonda peş peşe üç maç oynayacak. Beştepe Voleybol Salonu’nda saat 13’de lider Düzce Belediye Ankara Barosu ile hemen ardından saat 15.30’da Sungurlu Belediyespor Başkent Beşiktaşlılar ile saat 17.30’da ise Maliye Voleybol Yedidağspor ile mücadele edecek.