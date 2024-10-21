Sungurlu Belediyespor, Türkiye 2. Erkekler Voleybol Ligi'nde fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Ligin dördüncü haftasında evinde ağırladığı Ankara Maliyespor’u set vermeden mağlup eden temsilcimiz, galibiyet serisini sürdürerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Sungurlu, seyircisinin desteğiyle baştan sona üstün bir oyun sergiledi.Sungurlu Belediyespor, ilk setten itibaren rakibine oyun şansı tanımadı.

İlk seti 25-11 gibi net bir skorla kazanarak hızlı bir giriş yapan Sungurlu, ikinci sette de oyun disiplinini elden bırakmadı ve bu seti 25-18'lik skorla alarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette Maliyespor direnmeye çalışsa da, Sungurlu Belediyespor bu seti de 25-19 kazanarak maçı 3-0 tamamladı.

Maçı izlemek için salonu dolduran taraftarlar, Sungurlu Belediyespor'a büyük destek verdi. Özellikle Belediye Başkanı Muhsin Dere’nin de maçı izlemesi, takım üzerindeki moral motivasyonu artırdı.

Başkan Dere'nin yanı sıra Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Haşim Özsaray, Başkan Yardımcısı Mehmet Yetik, İlçe Spor Müdürü Mehmet Aktaş ve Sungurlulu voleybolseverler de karşılaşmayı tribünden takip etti.

Sungurlu Belediyespor, her geçen hafta daha iyi bir performans sergileyerek ligin favori takımlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Takımın hücumda etkili oyun kurucuları ve bloklardaki başarısı dikkat çekerken, oyuncuların uyumu ve maç boyunca sergiledikleri disiplinli oyun, galibiyette büyük rol oynadı.

Bu sonuçla birlikte Sungurlu Belediyespor, puanını 11’e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Maliyespor ise bu mağlubiyetle 3 puanda kaldı.

Maç sonrası kısa bir açıklama yapan Sungurlu Belediyespor Başantrenörü Mustafa Özdemir, oyuncularının sahadaki mücadelelerinden çok memnun olduğunu belirtti. "Takım olarak her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Taraftarımızın desteğiyle bu sezon önemli başarılara imza atacağız," diyen Özdemir, hedeflerinin bu sezon ligi en üst sıralarda bitirmek olduğunu vurguladı.