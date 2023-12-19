Tahmini Okuma Süresi: dakika

Erkekler Voleybol 2. ligi 3. grupta Sungurlu Belediyespor liderliğe yükseldi ancak play-off yarışı devam ediyor. Temsilcimiz evinde konuk ettiği Yedidağspor önünde ilk maçtaki gibi zorlanmadı ve 3-0’lık net bir galibiyet alarak 19 puanla liderliğe yükseldi. Haftanın en kritik maçında ise aynı puana sahip iki takım Maliye Voleybol ile Düzce Belediyespor Akademi maçından ev sahibi takım 3-1 galip ayrılarak üç puanla haftayı kapattı ve ikinci sıraya yükseldi.

Üç takım arasındaki yarışın ligin son haftasına kadar devam etmesi bekleniyor. Başkent Beşiktaşlılar takımı Ankara Barosu’nu 3-2 yenerek ligdeki dördüncü galibiyetini alırken Tusaşspor ise Çankırı deplasmanında set vermeden 3-0 galip ayrıldı ve üst sıralara tutunmayı başardı.

Ligin 9. haftasında Sungurlu Belediyespor final grubu yolunda kritik maçta Düzce Belediyespor deplasmanında cumartesi günü mücadele edecek. İlk maçta rakibini 3-1 yenen Sungurlu Efeleri rakibini ikinci maçtada yenmesi halinde final grubuna yolunda büyük avantaj yakalayacak.

Sungurlu Belediyespor Antrenörü Mustafa Özdemir takım olarak çok iyi bir hava yakaladıklarını ve bunu devam ettirmek için Düzce deplasmanında kazanmaktan başka bir düşüncelerinin olmadığını söyledi. Yedidağspor maçında takımın ortaya koyduğu mücadeleden son derece memnun olduğunu belirten Özdemir ‘Öncelikli hedefimiz olan final grubu yolunda önemli bir avantaj yakaladık. Bunu sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Maçta bizleri yalnız bırakmayan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyor final gubu yolunda bu desteğin artarak devam etmesini bekliyoruz’ dedi.