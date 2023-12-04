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Erkekler Voleybol 2. ligi 3. gruptaki temsilcimiz Sungurlu Belediyespor yedinci maçında altıncı galibiyetini Ankara Barosu’nu 3-1 yenerek aldı ve liderliği sayı averajı ile Düzce Belediyespor Akademi takımı oturdu.

İlk yarının son maçında evinde Ankara Barosu’nu konuk eden Sungurlu Belediyespor rakibi önünde özellikle hücumdaki etkili oyunu ile sonuca gitmeyi başandı. İlk seti 25-21 alarak 1-0 öne geçen temsilcimiz ikinci sette zorlu mücadeleyi 25-22 konuk takım aldı ve skor 1-1 oldu. Üçüncü sete ise mükemmel bir başlangıç yapan ve ilk sayıdan itibaren rakibine üstünlüğünü kabul ettiren temsilcimiz seti 25-13 gibi farklı skorla kazanarak 2-1 üstünlüğü yakaladı.

Dördüncü sette ise konuk takım maça ortak olmak için savunmada daha az hata yapınca karşılıklı sayılarla geçen bu sette final bölümünde tecrübesi ile üstünlüğünü kabul ettiren Sungurlu Belediyespor seti 25-21 kazıda 3-1 kazanarak ilk yarı sonunda yedinci maçında altıncı galibiyetini alarak 16 puanla ilk yarıyı averajla ikinci sırada tamamladı.

İlk yarı sonunda Düzce Belediyespor Akademi, Sungurlu Belediyespor ve Maliye Voleybol takımları 16’şar puanla ilk üç sırayı alarak tamamladı ve yarış bu üç takımın arasında geçeceği ortaya çıktı.