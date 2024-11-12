Erkekler Voleybol 2. lig 3. grupta yedinci hafta maçları sonunda Sungurlu Belediyespor sıralamadaki yerini korudu.

Temsilcimiz altı galibiyetin üçünü 3-2’lik skorlarla aldı.

Ligde altıncı maçında Trabzon Dereköy Kartalspor ile deplasmanda karşılaşan temsilcimiz rakbi önünde kötü başladığı maçta 2-0 geriye düştü.

Sonraki bölümde toparlanan ve maça ortak olan Sungurlu Belediyespor salondan 3-2 galip ayrılarak haftayı iki puanla kapattı.

Ligde tüm maçlarını üç puanlık skorlarla kazanan TVF Spor Lisesi ise bu hafta ilk puanını kaybetti. Ankara Barosu ile yaptığı zorlu maçtan 3-2 galip ayrılan TVF Spor Lisesi 20 puanla liderliğini sürdürdü. Yıldızlar Topluluğu takımı Maliye Voleybol karşısında 3-1 galip gelerek dördüncü sıraya yükseldi.

Sungurlu Belediyespor antrenörü Mustafa Özdemir takım olarak Trabzon’da istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak daha sonra toparlanarak maçı kazanmayı başardıklarını belirterek sporcularını mücadelelerinden dolayı tebrik etti.

Özdemir bu galibiyet ile sıralamadaki yerlerini koruduklarını ve hedeflerinin lig sonuna kadar bunu devam ettirmek olduğunu söyledi.

Voleybol 2. lig 3. grupta sekizinci hafta maçları bu hafta sonu oynanacak. Ligde iki maç cumartesi günü üç maç ise pazar günü oynanacak.

Temsilcimiz Sungurlu Belediyespor evinde Başkent Beşiktaşlılar takımı ile karşılaşacak. Grupta lider TVF Spor Lisesi haftayı bay geçerken üçüncü sıradaki Ankara Barosu ile dördüncü sıradaki Yıldızlar Topluluğu karşılaşacak.