Sungurlu Belediyespor adım adım zirveye yaklaşıyor.

Ligin altıncı hafta maçında evinde Ziraat Bankkart karşısında zorlanmadan 3-0 galip gelen Sungurlu Belediyespor üst üste üçüncü üç puanlık galibiyet ile puan sıralamasında üçüncü sıraya kadar yükseldi.

Son iki maçını kazanarak evindeki Ziraat Bankkart karşısında taraftar desteğini arkasına alarak başlayan Sungurlu Belediyespor ilk setten itibaren oyunda kontrolü eline geçirdi. Özellikle hücumdaki etkili oyunu ile maçın ilk setini 25-19 alan Sungurlu Belediyespor 1-0 öne geçti.

İkinci sette te oyunun kontrolünü elinde bulunduran Sungurlu Efeleri rakibine kolay sayı şansı vermedi ve sonraki iki seti zorlanmadan 25-17’lik skorlarla ayrıldı ve bir saat 23 dakika süren maç sonunda salondan 3-0 galip ayrılarak üç puanla üst üste üçüncü galibiyetini alarak 12 puanla üçüncü sıraya yükseldi.

Maçı Sungurlu Belediye Başkan Vekili Yılmaz Çağlayan, Sungurlu Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Haşim Özsaray, Başkan yardımcısı Mehmet Yetik, İlçe Emniyet Müdürü Murat Önder, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu, İlçe Spor Müdür Mehmet Aktaş, Belediye meclis üyeleri ile yaklaşık 500 kadar voleybol sever takımlarını yalnız bırakmadı.

Ligde altıncı maçlar sonunda Fenerbahçe takımı 15 puanla ilk sırada yer alırken Onikişubat Belediyespor takımı beş maçta 12 puanla ikinci ve ligin tek namağlup takımı. Temsilcimiz Sungurlu Belediyespor ise 6 maç sonunda 12 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Sungurlu Belediyespor voleybol takımı ligin yedinci hafta maçında pazar günü Niksar Belediyespor deplasmanında galibiyet serisini devam ettirerek zirve yarışına devam etmek istiyor.