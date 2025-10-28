Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, İspanya’nın tarihi Granada şehrinde gerçekleştirilen “Where Recycling Meets Podium; Eco-Fashion’s Creative Renaissance” adlı Erasmus+ projesi etkinliğine katıldı.

20-24 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılan proje kapsamında Türkiye, İtalya, Fransa ve İrlanda’dan gelen katılımcılar, geri dönüşüm ve sürdürülebilir moda teması etrafında bir hafta süren yaratıcı ve öğretici faaliyetler gerçekleştirdi.

Hafta, ünlü İspanyol moda tasarımcısı Antonio Gutiérrez’in “Sürdürülebilir Flamenko Modası” üzerine gerçekleştirdiği etkileyici konuşmayla başladı.

Katılımcı ülkeler ayrıca kendi bölgelerindeki ikinci el mağazalarının ekonomik durumunu araştırarak bu konuda hazırladıkları sunumları paylaştılar.

Salı günü öğrenciler ve öğretmenler, “Designing Flamenco” adlı atölye çalışmasında Flamenko kültürünün simgesel unsurlarını yeniden yorumlayarak sürdürülebilir moda tasarımları oluşturdu.

Çarşamba günü ise program, İpek Yolu’nun izlerini taşıyan Silk Interpretation Center ziyaretiyle devam etti. Ardından “Stories About Reuse” adlı hikâye anlatımı etkinliğinde öğrenciler, yeniden kullanım ve çevre bilinci üzerine kaleme aldıkları hikâyeleri paylaştılar.

Perşembe günü öğrenciler rehberliğinde gerçekleştirilen Alhambra gezisi, katılımcılara Granada’nın kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı sundu.

Hafta, öğrencilerin kendi tasarımlarını sergilediği moda defilesi ve ardından düzenlenen sertifika töreniyle son buldu.

Bu proje sayesinde öğrenciler hem sürdürülebilirlik bilincini pekiştirdi hem de uluslararası iş birliği, kültürel paylaşım ve sanatsal yaratıcılık alanlarında önemli deneyimler kazandı.

Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi, bu etkinlikle bir kez daha Avrupa sahnesinde başarıyla temsil etti.