Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube yönetimi 2024 yılında emekli olan üyeleriyle bir araya geldi.

Çorum Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programa Çorum Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Programda konuşan Fatih Okumuş, "Memur emeklilerine ödenmeyen seyyanen artışın verilmesi ve sendikal örgütlenmenin yasal zemine kavuşması için Memur-Sen olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu vesileyle emekliliğe ayrılan eğitim çalışanlarımıza emeklilik hayatlarında sağlık, huzur ve mutluluklar dileriz.

“Emekliler Yılını” geride bırakmadan, emeklileri de yeni yıla taşıyalım. İlave seyyanen ödemeyi emekli aylıklarına yansıtalım. Aylık bağlama oranını güncelleyelim. “Hangi yılda emekli olmalıyım” sorularını ve sorunlarını ortadan kaldıralım. Örgütlenmeleri önündeki fiili ve fikri engelleri aşalım. Kamu görevlilerini ve emeklileri kapsayan yeni bir toplu sözleşme yasası, gündemdeki "yeni yılda yeni anayasa" konusu kadar elzemdir. Kamu görevlileri olarak yeni toplu sözleşme yasası konusunu da yeni anayasa konusu ile eşdeğer olarak değerlendiriyoruz. Bu çok büyük bir ihtiyaç. Çünkü 3.750.000 kamu çalışanını, 2,5 milyondan fazla memur emeklisini ve toplamda 6,5 milyona ulaşan devasa bir kitlenin milli gelirden alacağı payı belirleyen bu masanın mutlaka ve mutlaka ciddiye alınması gerekiyor” dedi.

Fatih Okumuş, sendika üyesi emeklilerle bundan sonraki hayatlarında sağlık, başarı ve mutluluk dileyerek plaket takdim etti.