Eğitim İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Tuba Üreyen ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Eğitim İş Şube Başkanı Tuba Üreyen, beraberinde Şube Sekreteri Aydın Kalender, Şube Örgütlenme Sekreteri Tuğcan Demirel, Şube Mali Sekreteri Onur Ortakcı ve Şube Eğitim Sekreteri Zekine Özkan ile birlikte Çorum Valisi Ali Çalgan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Eti Anadolu Lisesi ve ilimizde yaşanan eğitim ile ilgili sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Tuba Üreyen, nazik davetleri ve çözüm odaklı yaklaşımlarından dolayı Vali Çalgan'a teşekkür ederken, Vali Çalgan da ziyaretlerinden dolayı Tuba Üreyen ve beraberindekilere teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.