Vali Ali Çalgan İl Jandarma Komutanlığı'nda Jandarma mensuplarıyla birlikte iftar yaptı.

İftara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ve Jandarma personeli katıldı.

Vali Çalgan, vatandaşların can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden fedakârca görev yapan Jandarma Teşkilatı'nın ve tüm güvenlik güçlerinin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, görevlerinde kolaylık ve başarılar diledi.