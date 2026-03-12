Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, en önemli geleneklerimizden olan tatlılar da misafirlere sunulmak ve sevdiklerinize hediye edilmek üzere raflardaki yerini aldı.

Çorum’da da çikolata denince akla ilk gelen adres olan Prenses ve Nazende Çikolata’da da bayrama özel harika çikolatalar, raflardaki yerini aldı.

ÇİKOLATADA KALİTENİN DEĞİŞMEZİ ADRESİ

16 yıldır Çorum halkının en çok tercih ettiği çikolata markası olan Prenses ve Nazende Çikolata’nın sahibi Feridun Battar, kaliteli ve hesaplı çikolatanın adresi olmaya devam ettiklerini söyledi.

Dünyaca ünlü Belçika çikolatalarından Nazende markası ile spesiyal çikolata üretimi yaptıklarını belirten işletme sahibi Feridun Battar, kaliteli, prestijli, tutkulu ve benzersiz lezzeti olan çikolatalar ile bu bayramda da Çorum halkının hizmetinde olduklarını söyledi.

Çikolatadan şekere, bonbondan drajeye, akideden lokuma kadar yüzlerce ürün çeşidini uygun fiyatlarla Çorum halkının beğenisine sunduklarını dile getiren Battar, Nazende marka çikolataların yanı sıra Ülker, Elit ve Bolci, Melodi, Bind gibi markaların ürünlerinin satışını yaptıklarını ifade etti.

KURUMSAL FİRMALARA ÖZEL ÇİKOLATA YAPIYORUZ

Kurumsal firmalara özel çikolata üretim yaptıklarını aktaran Battar, “Özel günlerimizde, bayramlarda, davetlerde ya da kız isteme, söz ve nişan gibi etkinliklerde spesiyal çikolatalar her zaman yanımızda. Nazende Çikolata’da birbirinden özel ve lezzetli nişan çikolatası ve kız isteme çikolatası çeşitleri ile özel günlerde fark yarattığı için Çorum halkının en çok tercih ettiği çikolata markasıdır.” dedi

FİYATLARIMIZ GEÇEN YILA ORANLA FAZLA DEĞİŞMEDİ

Bu yıl çikolata ve şeker fiyatlarındaki geçtiğimiz yıla oranla çok fazla değişmediğini belirten Battar, her bütçeye uygun çikolata ve şekerlerinin mevcut olduğunu dile getirerek, misafirlerine en özel çikolata ve şekerlerini ikram etmek isteyen herkesi Gazi Caddesi Kulaksız Sokak numara 3/D’de hizmet veren Prenses Çikolata ve Bahçelievler Camii yanında faaliyet gösteren Nazende Çikolata Butik Kafe’ye beklediklerini sözlerine ekledi.