Çorum'da 17 yaşındaki genç egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre Küçük Sanayi Sitesi'nde çalışan Furkan Ç., bugün sabah saatlerinde tamir için bırakılan aracın içinde ölü bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini tespit ederken, ekipler gencin egzoz gazından zehirlenmesi üzerinde duruyor.
Olay yeri incelemesinin ardından gencin cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
Editör: Yüksel Basar