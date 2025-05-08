Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Çorum Cemevi, Abdal Musa Birlik Dayanışma Kurtuluş ve Şükür Lokması etkinliği yapıldı. Ayrıca Emek Caddesi’nde Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Cemevi’nin ikinci şubesinin açılışı da yapıldı.

Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfının Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Çorum Cemevinde yapılan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ile Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’ın da katıldığı programda konuşan Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Akoğlu, vakfın şifa yönünü anlatarak, inancın insanları nasıl iyileştirdiğini ve bunun somut örneklerini ifade ederek, tüm Çorum halkını bu çatı altında toplanmaya davet etti.

Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Cemevleri Genel Başkanı Erdal Doğan ise yaptığı konuşmada, “Vicdanını kaybeden insan her şeyini kaybetmiştir. Alevi, Sünni Türk, Kürt, Abaza, Çerkez hepsi bir bütündür. Ancak zihniyeti bozuk insanlar, insanları birbirine düşürdüler. Çanakkale’ye gittiğinizde 13 yaşında çocukların şehit olduğunu görürsünüz. Bu vatanı savunurken, onlar, "Ben Türküm, ben Aleviyim Sünniyim, Kürdüm" demedi. "Vatan dedi!" ama bu toplumu birbirine düşürmek için kaos çıkaranlara da Allah fırsat vermesin. Toplumun birlik ve beraberliği çok önemli” dedi.

Hafızasında 4000 eser taşıyarak Çorum’da adını sıkça duyuran Aşık Musa Yıldız’a plaket veren Vakıf Genel Başkanı Erdal Doğan, Aşık Musa Yıldız‘ı muazzam bir aşık olarak tanımlarken, Aşık Musa da sahnede hafızasındaki şiirlerden bir kaçını okudu.

Aşık Veli Çal, Mustafa Çal ve Ali Rıza Düzgün Dede'nin nefesleriyle de devam eden program lokma duası ve lokmanın ikramı ile sona erdi.

Programdan sonra Emek Caddesi’nde Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Cemevi‘nin ikinci şubesinin açılışı ve akabinde de cem ibadeti yapıldı. (Haber Merkezi)