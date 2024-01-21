TGRT Haber'de yer alan habere göre, Meclis Genel Kurul’undan bu hafta kısa çalışma ödeneğinden sigorta prim desteğine kadar çalışma hayatını yakından ilgilendiren konular görüşülecek. En düşük emekli maaşının 10 bin TL’ye çıkarılması ve emekliye ek yüzde 5 zam TBMM Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Teklifin bu hafta yasalaşması bekleniyor.

YENİ EMEKLİLER DE EK ZAMDAN YARARLANACAK

Düzenleme öncesi yüzde 37 zamma hak kazanan emekliler düzenleme ile yüzde 42,6 zam alacak. 7.500 lira olan en düşük emekli aylığı yasanın Meclis’ten geçerek Resmi Gazete’de yayımlanması sonrasında 10 bin TL’ye kadar yükselecek.

Ek zamdan yeni emekli olanlar da yararlanacak. Kanun yürürlüğe girmeden önce ve girdikten sonra emeklilik dilekçesi veren herkes ek zam uygulamasına tabi olacak. Aynı zamanda en düşük emekli maaşının 10 bin TL uygulamasından da yararlanabilecek.

GENEL KURULA GELECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Milyonlar emekli aylıklara yönelik düzenlemenin ne zaman yasalaşacağını merak ediyor. TRT Haber'in aktardığına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği düzenleme salı günü Genel Kurul gündemine gelecek. Düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından şubat ayından tüm emeklilerin ek zamlarını alabilecekleri ifade ediliyor.

ÇALIŞMA HAYATINI ETKİLEYECEK DÜZENLEMELER MASADA

Öte yandan Düzenlemede istihdamı korumaya yönelik kapsamlı teşvikler bulunuyor. İşverene asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılıyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ MECLİS’TE

Pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği prim günü 450 güne indirildi, sonrasında yeniden 600 güne çıkarıldı. Pandemi dolayısıyla kısa çalışmada gösterilen işçiler, primlerini kendileri ödeyerek KÇÖ aldıkları süreyi emekliliklerine saydırabilmek için borçlanma hakkı istiyorlar. Bu kapsamda yapılacak düzenlemelerde Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları kolaylaştırılıyor. Asgari prim ödeme gün sayısı 450 güne indiriliyor. Genel salgın durumu, kısa çalışma gerekçesi olarak yasaya giriyor.

Teklifte işverene sigorta primi desteğinin de süresi uzatılıyor. İlave kadın ve genç istihdamı sağlayan işverenlere yönelik destek 2 yıl daha uzatılıyor.