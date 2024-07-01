Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri biçerdöver kontrolü gerçekleştirdi.

Hasat döneminde meydana gelebilecek kayıpları en aza indirmek ve ürün kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirilen biçerdöver kontrollerinde ekipler, biçerdöverlerin hasat esnasında doğru ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak için çeşitli denetimler yaparak gerekli önlemleri alıyor.

Ayrıca, çiftçilere biçerdöverlerin kullanımı, bakımı ve anız yangınları konusunda bilgilendirme ve eğitim çalışmaları da sürdürülüyor. Bu sayede hem verimliliğin artırılması hem de tarım sektöründe sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanması hedefleniyor.