Ekonomik güven endeksi eylül ayında yüzde 0,1 oranında artarak 98 değerine çıktı. Endeks, mart ayından bu yana en yüksek değerine çıktı.

Ağustos ayında 97,9 olan endeks eylül ayında 98 oldu. Eylülde bir önceki aya göre, tüketici güven endeksi yüzde 0,4 azaldı, reel kesim güven endeksi yüzde 0,2 oranında arttı.



Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,1 azalırken perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 artış kaydetti.



İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,6 oranında yükseldi.